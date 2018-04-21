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«Енисей» и «Оренбург» синхронно победили в 34-м туре ФНЛ
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«Енисей» и «Оренбург» синхронно победили в 34-м туре ФНЛ 

SPORT24.ru 19 минут назад
Лидеры Футбольной национальной лиги одержали синхронные, но непростые победы.
Красноярский «Енисей» на своем поле к 57-й минуте забил три мяча в ворота «Томи», однако затем гости за шесть минут смогли отквитать два гола. Тем не менее большего команда Дмитрия Аленичева сопернику сделать не позволила.
Куда драматичнее проходил матч в Оренбурге, где местный одноименный клуб принимал питерское «Динамо». Гости по ходу встречи дважды вели в счете. За две минуты до конца основного времени «Оренбург» уступал 2:3, однако голы Сергея Терехова и Антона Делькина принесли уральцам победу.
Теперь в активе «Енисея» и «Оренбурга» по 74 очка. По дополнительным показателям красноярская команда располагается на первом месте.
ФНЛ. 34-й тур  ”Енисей” — «Томь» — 3:2 (1:0)
Голы: Обрадович, 41, 47. Кутьин, 56 — Казаев, 65. Померко, 71  ”Оренбург” — «Динамо» СПБ — 4:3 (2:2)
Голы: Афонин, 36, 41. Терехов, 88. Делькин, 90 — Кириенко, 25. Барсов, 31. Кулишев, 56 (с пенальти).
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