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Ничья «Рубина» и «Ростова», «Ливерпуль» упустил победу над «Вест Бромом», победа россиян на юниорском ЧМ. Главные новости дня
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Ничья «Рубина» и «Ростова», «Ливерпуль» упустил победу над «Вест Бромом», победа россиян на юниорском ЧМ. Главные новости дня 

Советский спорт 39 минут назад
1. В чемпионате России «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью.
2. В чемпионате Англии «Ливерпуль» упустил победу в матче с «Вест Бромвичем».
3. В чемпионате Германии «Бавария» обыграла «Ганновер».
4. «РБ Лейпциг» потерпел крупное поражение в домашнем матче с «Хоффенхаймом».
5. В чемпионате Испании «Сельта» и «Валенсия» сыграли вничью.
6. В чемпионате Франции «Марсель» разгромил «Лилль».
7. В чемпионате Италии «Рома» обыграла СПАЛ.
8. По сообщениям в СМИ, Артем Дзюба сможет сыграть за «Арсенал» в матче с «Зенитом».
9. На юниорском чемпионате мира по хоккею сборная России обыграла сборную Чехии.
10. «Зенит-Казань» обыграл петербургский «Зенит» во втором матче финала мужской волейбольной Суперлиги.
11. Кеи Нисикори и Рафаэль Надаль вышли в финал турнира в Монте-Карло.
12. Екатерина Макарова уступила Елене Остапенко, счет в матче Кубка Федерации Россия — Латвия стал равным — 1:1.
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