Ничья «Рубина» и «Ростова», «Ливерпуль» упустил победу над «Вест Бромом», победа россиян на юниорском ЧМ. Главные новости дня

1. В чемпионате России «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью. 2. В чемпионате Англии «Ливерпуль» упустил победу в матче с «Вест Бромвичем». 3. В чемпионате Германии «Бавария» обыграла «Ганновер». 4. «РБ Лейпциг» потерпел крупное поражение в домашнем матче с «Хоффенхаймом». 5. В чемпионате Испании «Сельта» и «Валенсия» сыграли вничью. 6. В чемпионате Франции «Марсель» разгромил «Лилль». 7. В чемпионате Италии «Рома» обыграла СПАЛ. 8. По сообщениям в СМИ, Артем Дзюба сможет сыграть за «Арсенал» в матче с «Зенитом» 9. На юниорском чемпионате мира по хоккею сборная России обыграла сборную Чехии. 10. «Зенит-Казань» обыграл петербургский «Зенит» во втором матче финала мужской волейбольной Суперлиги. 11. Кеи Нисикори и Рафаэль Надаль вышли в финал турнира в Монте-Карло. 12. Екатерина Макарова уступила Елене Остапенко , счет в матче Кубка Федерации Россия — Латвия стал равным — 1:1. Рекомендуется к прочтению: Вячеслав Фетисов : Если это Знарок обиделся, он не прав! Знарок возглавит ЦСКА, Никитин и Витолиньш станут помощниками? Нурмагомедов — в топ-15 лучших бойцов мира. Апрельский рейтинг ММА