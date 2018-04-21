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Мончи: «Рома» способна достичь успеха как в Серии А, так и в Лиге чемпионов»
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Мончи: «Рома» способна достичь успеха как в Серии А, так и в Лиге чемпионов» 

SPORT24.ru 8 минут назад
Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи выразил уверенность, что команда способна достичь поставленных целей как во внутреннем чемпионате, так и в Лиге чемпионов.
«Наше итоговое место в чемпионате Италии играет определяющее значение для следующего сезона. Команда готова к борьбе. Мы достаточно конкурентоспособны, чтобы двигаться вперед как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов.
Мы знаем, что нужно команде на следующий сезон, но сейчас необходимо сосредоточиться на этом последнем захватывающем месяце для «Ромы». Сейчас не время думать о том, кто может уйти или прийти», — приводит слова Мончи Football Italia.
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