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«Рубин» и «Ростов» сыграли вничью
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«Рубин» и «Ростов» сыграли вничью 

Свободная пресса 40 минут назад
В стартовом матче 27 тура чемпионата России казанский «Рубин» на своём поле упустил победу над «Ростовом». Встреча закончилась со счётом 1:1. Этот результат позволил команде Валерия Карпина оторваться от зоны переходных матчей в турнирной таблице на три очка.
Счёт в матче открыли хозяева поля на 40-й минуте после точного удара Кристиана Нобоа. Но во втором тайме ростовчане усилиями Сергея Паршивлюка смогли отыграться на 67-й минуте.
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