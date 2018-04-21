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Дмитрий Аленичев — о победном матче с «Томью»: «Какой-то триллер получился!»
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Дмитрий Аленичев — о победном матче с «Томью»: «Какой-то триллер получился!» 

Спорт-Экспресс 23 минуты назад
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев отметил, что матч 34-го тура ФНЛ с «Томью» (3:2) наверняка понравился зрителям, но получился очень нервным. Однако наставник красноярской команды подчеркнул, что важнее всего было добыть три очка.
— В первую очередь, от лица команды хотел бы принести извинения за то, что произошло. Надеюсь, никто после такой игры не оказался в больнице. Потому что какой-то триллер получился! — цитирует официальный сайт «Енисея» Аленичева. — Конечно, как тренеру, мне хочется, чтобы таких игр было поменьше. Я понимаю, что для болельщиков пять голов и голевые моменты, да еще со стороны обеих команд — это хорошо, но только не для тренерского штаба. Как бы то ни было, в любом случае, три важных очка мы сегодня взяли, а это самое главное.
Благодаря этой победе, «Енисей» набрал 74 очка и догнал «Оренбург», теперь команды делят первое и второе места. До конца чемпионата клубам осталось провести 4 матча.
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