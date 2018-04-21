«Валенсия» в гостях сыграла вничью с «Сельтой»

В матче 34-го тура испанской Ла Лиги «Валенсия» не сумела одержать победу в Виго — игра с «Сельтой» завершилась вничью — 1:1.

Голом в составе «летучих мышей» отметился Сантьяго Лоренсо, у хозяев забил Максимилиано Гомес.

По итогам встречи валенсийцы набрали 66 очков в турнирной таблице и продолжили идти на 4-й позиции, дающей право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. У ближайшего преследователя, «Бетиса», 55 очков в активе за 4 тура до конца сезона. «Сельта» с 45-ю баллами идет 10-й.

Ла Лига. 34-й тур ”Сельта” — «Валенсия» — 1:1 (0:0)

Голы: Гомес, 63 — Лоренсо — 59.