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«Валенсия» в гостях сыграла вничью с «Сельтой»
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«Валенсия» в гостях сыграла вничью с «Сельтой» 

SPORT24.ru 16 минут назад
Фото: SPORT24.ru
В матче 34-го тура испанской Ла Лиги «Валенсия» не сумела одержать победу в Виго — игра с «Сельтой» завершилась вничью — 1:1.
Голом в составе «летучих мышей» отметился Сантьяго Лоренсо, у хозяев забил Максимилиано Гомес.
По итогам встречи валенсийцы набрали 66 очков в турнирной таблице и продолжили идти на 4-й позиции, дающей право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. У ближайшего преследователя, «Бетиса», 55 очков в активе за 4 тура до конца сезона. «Сельта» с 45-ю баллами идет 10-й.
Ла Лига. 34-й тур  ”Сельта” — «Валенсия» — 1:1 (0:0)
Голы: Гомес, 63 — Лоренсо — 59.
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