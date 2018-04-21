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«Вулверхэмптон» победил «Болтон» и стал победителем Чемпионшипа
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«Вулверхэмптон» победил «Болтон» и стал победителем Чемпионшипа 

SPORT24.ru 26 минут назад
Фото: SPORT24.ru
В матче 44-го тура Чемпионшипа «Вулверхэмптон» в гостях разгромил «Болтон» (4:0) и оформил победу во втором по силе дивизионе Англии.
Ранее «волки» уже обеспечили себе выход в АПЛ по итогам сезона. За два тура до конца турнира клуб набрал 98 очков, в то время как у «Фулхэма» в активе 85 баллов. Идущий третьим «Кардифф» имеет 83 очка и два матча в запасе.
Таким образом «Вулверхэмптон» в четвертый раз в своей истории выиграл Чемпионшип.
Чемпионшип. 44-й тур  ”Болтон” — «Вулверхэмптон» — 0:4 (0:2)
Голы: Дуглас, 16; Афобе, 45+1; Жота, 53; Коди, пен., 66.
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