«Вулверхэмптон» победил «Болтон» и стал победителем Чемпионшипа

В матче 44-го тура Чемпионшипа «Вулверхэмптон» в гостях разгромил «Болтон» (4:0) и оформил победу во втором по силе дивизионе Англии.

Ранее «волки» уже обеспечили себе выход в АПЛ по итогам сезона. За два тура до конца турнира клуб набрал 98 очков, в то время как у «Фулхэма» в активе 85 баллов. Идущий третьим «Кардифф» имеет 83 очка и два матча в запасе.

Таким образом «Вулверхэмптон» в четвертый раз в своей истории выиграл Чемпионшип.

Чемпионшип. 44-й тур ”Болтон” — «Вулверхэмптон» — 0:4 (0:2)

Голы: Дуглас, 16; Афобе, 45+1; Жота, 53; Коди, пен., 66.