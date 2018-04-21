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Валерий Карпин: «Ничьей удовлетворены. Но мы всегда играем на победу»
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Валерий Карпин: «Ничьей удовлетворены. Но мы всегда играем на победу» 

Спорт-Экспресс 41 минуту назад
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после ничьей в матче с «Рубином» в матче 27-го тура чемпионата России (1:1) подчеркнул, что на его команду давит ответственность за результат. Ростовчане занимают 11-е место в таблице, в трех очках от зоны плей-офф.
— Учитывая, что пропустили первыми, ничьей удовлетворены, — цитирует официальный сайт «Рубина» Карпина. — Но, конечно, всегда играем на победу.
— Были шансы победить?
— Были. Но могли и пропустить. Результат слишком довлеет над игроками. Гол в наши ворота помог расслабиться и наладить игру.
— Будете уделять время молодежи в оставшихся матчах?
— А мы не уделяем? Не нужно смотреть в паспорта. Главное, чтобы они помогали «Ростову» выигрывать.
— Байрамян и Паршивлюк были самыми активными в вашей команде. Это центр просел или фланги были активными?
— В обороне или в атаке? В схеме с тремя защитниками важно, чтобы фланговые игроки работали активно.
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