Валерий Карпин: «Ничьей удовлетворены. Но мы всегда играем на победу»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после ничьей в матче с «Рубином» в матче 27-го тура чемпионата России (1:1) подчеркнул, что на его команду давит ответственность за результат. Ростовчане занимают 11-е место в таблице, в трех очках от зоны плей-офф.

— Учитывая, что пропустили первыми, ничьей удовлетворены, — цитирует официальный сайт «Рубина» Карпина. — Но, конечно, всегда играем на победу.

— Были шансы победить?

— Были. Но могли и пропустить. Результат слишком довлеет над игроками. Гол в наши ворота помог расслабиться и наладить игру.

— Будете уделять время молодежи в оставшихся матчах?

— А мы не уделяем? Не нужно смотреть в паспорта. Главное, чтобы они помогали «Ростову» выигрывать.

— Байрамян и Паршивлюк были самыми активными в вашей команде. Это центр просел или фланги были активными?

— В обороне или в атаке? В схеме с тремя защитниками важно, чтобы фланговые игроки работали активно.