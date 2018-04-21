«Вулверхэмптон» в четвёртый раз выиграл Чемпионшип

«Вулверхэмптон», разгромив на выезде «Болтон Уондерерс» (4:0) в матче 44-го тура Чемпионшипа, выиграл чемпионат.

Команда Нуну Эшпириту Санту, ранее уже обеспечившая себе выход в Премьер-лигу, за два тура до конца Чемпионшипа набрала 98 очков, у идущего следом «Фулхэма» — 85, у «Кардиффа» — 83 и две игры в запасе. Как отмечает Opta, «Вулверхэмптон» в четвёртый раз выиграл Чемпионшип. Только четыре клуба делали это чаще: «Лестер Сити», «Манчестер Сити» (по 7), «Шеффилд Уэнсдей», «Сандерленд» (по 5).