Волейболистки «Приморочки» победили в Тюмени

Матч завершился со счетом 3:0.

Владивостокский женский волейбольный клуб «Приморочка» победил «Тюмень-ТюмГУ» в гостевом матче 21-ого тура чемпионата России среди команд Высшей лиги «А».

Первая встреча из двухматчевой серии, проходившая в Тюмени, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостевой команды. Счет по партиям — 25:11, 25:22, 25:17.

Набрав в 41 матче 89 очков, «Приморочка» занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь «Северянке», в активе которой 106 очков. 22 апреля «Тюмень-ТюмГУ» и «Приморочка» проведут повторный матч.