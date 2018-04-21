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Волейболистки «Приморочки» победили в Тюмени
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Волейболистки «Приморочки» победили в Тюмени 

Prim.News 35 минут назад
Матч завершился со счетом 3:0.
Владивостокский женский волейбольный клуб «Приморочка» победил «Тюмень-ТюмГУ» в гостевом матче 21-ого тура чемпионата России среди команд Высшей лиги «А».
Первая встреча из двухматчевой серии, проходившая в Тюмени, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостевой команды. Счет по партиям — 25:11, 25:22, 25:17.
Набрав в 41 матче 89 очков, «Приморочка» занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь «Северянке», в активе которой 106 очков. 22 апреля «Тюмень-ТюмГУ» и «Приморочка» проведут повторный матч.
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