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Российские волейболистки выиграли чемпионат Европы U17
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Российские волейболистки выиграли чемпионат Европы U17 

Чемпионат.com 28 минут назад
Юношеская сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы U17 среди женских команд. В финале подопечные Светланы Сафроновой в четырёх партиях обыграли сборную Италии со счётом 3:1 (30:28, 26:24, 20:25, 26:24).
Самой результативной в финале стала Валерия Горбунова, набравшая 23 очка. 17 балов принесла команде Елизавета Кочурина, на счету которой 4 эйса и 6 результативных блоков.
Бронзовые медали завоевала команда Турции, обыгравшая сверстниц из Болгарии — 3:1.
Волейбол. Чемпионат Европы U17. Женщины. Финал
Россия — Италия — 3:1 (30:28, 26:24, 20:25, 26:24).
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