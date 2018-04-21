Ещё
Российские волейболистки выиграли молодежный чемпионат Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские волейболистки выиграли молодежный чемпионат Европы 

Газета.Ru 14 часов назад
Женская сборная России по волейболу (до 17 лет) обыграла национальную команду Италии в финальном матче чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей лучшей стала Валерия Горбунова, которая набрала 23 очка.
Еще 17 балов на счету Елизаветы Кочуриной.
Бронзовыми призерами турнира стали волейболистки из Турции, в матче за третье место обыгравшие команду Болгарии — 3:1.
Ранее сообщалось, что волейболистки московского «Динамо» в третий раз подряд выиграли чемпионат России.
Волейбол. Чемпионат Европы U17. Женщины. Финал Россия — Италия — 3:1 (30:28, 26:24, 20:25, 26:24)
Газета.Ru: последние новости
Две российские пары вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу Хайнкес рассказал о значимости победы "Баварии" над "Ганновером-96" Тренер "Тюмени" Маминов рассказал о победе над "Сибирью в матче ФНЛ
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулин подхватил болезнь поцелуев1
Кузьмин нокаутировал американца Карпенси5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба заплатил за игру с «Зенитом»12
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение100
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение