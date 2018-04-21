Российские волейболистки выиграли молодежный чемпионат Европы

Женская сборная России по волейболу (до 17 лет) обыграла национальную команду Италии в финальном матче чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает "Советский спорт"

В составе победителей лучшей стала Валерия Горбунова, которая набрала 23 очка.

Еще 17 балов на счету Елизаветы Кочуриной.

Бронзовыми призерами турнира стали волейболистки из Турции, в матче за третье место обыгравшие команду Болгарии — 3:1.

Ранее сообщалось, что волейболистки московского «Динамо» в третий раз подряд выиграли чемпионат России.

Волейбол. Чемпионат Европы U17. Женщины. Финал Россия — Италия — 3:1 (30:28, 26:24, 20:25, 26:24)