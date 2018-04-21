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«Шахтер» победил «Ворсклу» и оторвался от «Динамо» на 6 очков
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«Шахтер» победил «Ворсклу» и оторвался от «Динамо» на 6 очков 

Спорт-Экспресс 18 минут назад
«Шахтер» обыграл «Ворсклу» в матче 28-го тура чемпионской группы чемпионата Украины. Донецкий клуб лидирует в таблице, опережая «Динамо» на 6 очков. Киевляне провели на одну игру меньше.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
Чемпионская группа
28-й тур  "Шахтер" — «Ворскла» — 4:2 (1:0)
Голы: Марлос, 23 (1:0). Марлос, 48 (2:0). Коваленко, 50 (3:0). Коломоец, 53 (3:1). Сергийчук, 62 (3:2). Патрик, 88 (4:2).
Группа вылета
"Сталь" — «Звезда» — 1:1 (0:0)
Голы: Петров, 50 (0:1). Кузик, 57 — с пенальти (1:1).
Удаление: Цюпа (З), 54.
"Черноморец" — «Александрия» — 1:3 (0:2)
Голы: Старенький, 8 (0:1). Грицук, 24 — с пенальти (0:2). Бобко, 50 (1:2). Полярус, 77 (1:3).
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