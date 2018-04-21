«Шахтер» победил «Ворсклу» и оторвался от «Динамо» на 6 очков

«Шахтер» обыграл «Ворсклу» в матче 28-го тура чемпионской группы чемпионата Украины. Донецкий клуб лидирует в таблице, опережая «Динамо» на 6 очков. Киевляне провели на одну игру меньше. Чемпионат Украины Премьер-лига Чемпионская группа 28-й тур "Шахтер" — «Ворскла» — 4:2 (1:0) Голы: Марлос, 23 (1:0). Марлос, 48 (2:0). Коваленко, 50 (3:0). Коломоец, 53 (3:1). Сергийчук, 62 (3:2). Патрик, 88 (4:2). Группа вылета "Сталь" — «Звезда» — 1:1 (0:0) Голы: Петров, 50 (0:1). Кузик, 57 — с пенальти (1:1). Удаление: Цюпа (З), 54. "Черноморец" — «Александрия» — 1:3 (0:2) Голы: Старенький, 8 (0:1). Грицук, 24 — с пенальти (0:2). Бобко, 50 (1:2). Полярус, 77 (1:3).