«Арарат» победил главного конкурента и может выйти в ФНЛ уже в следующем туре

«Арарат» обыграл «Рязань» в матче 20-го тура первенства России в группе «Центр» ПФЛ. Московский клуб, созданный перед стартом сезона, занимает первое место в таблице с 17 победами и 3 ничьими в 20 играх. Его отрыв от «Рязани» увеличился уже до 16 очков.

Для выхода в ФНЛ «Арарату» достаточно набрать 3 очка в оставшихся 6 играх. Путевку во второй по силе дивизион России клуб может оформить уже в следующем туре, если в игре с «Соколом» наберет очков не меньше, чем «Рязань» во встрече с московским «Торпедо».

Первенство России

Группа «Центр»

20-й тур "Калуга" — «Зоркий» (Красногорск) — 1:0 (0:0)

Гол: Хинчагов, 90.

"Ротор-Волгоград-2" (Волгоград) — «Сатурн» (Раменское) — 2:2 (1:2)

Голы: Шабичев, 7 (1:0). Архипов, 9 — с пенальти (1:1). Архипов, 30 (1:2). Калошин, 80 — с пенальти (2:2).

"Сокол" (Саратов) — «Металлург» (Липецк) — 2:2 (1:1)

Голы: Перченок, 11 (1:0). Хабибуллин, 35 — в свои ворота (1:1). Дудиков, 76 (2:1). Ахвледиани, 84 (2:2).

"Химик" (Новомосковск) — «Динамо» (Брянск) — 1:0 (0:0)

Гол: Гущин, 60.

Удаление: Ковалев (Д), 45.

"Рязань" — «Арарат» (Москва) — 0:2 (0:0)

Голы: Давидян, 63 (0:1). Курзенев, 73 (0:2).