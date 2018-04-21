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«Марсель» — «Лилль» — 5:1 (обзор)
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«Марсель» — «Лилль» — 5:1 (обзор) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляется обзор матча 34-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Лиллем».
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