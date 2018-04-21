«Галатасарай» вернулся в лидеры чемпионата Турции

«Галатасарай» победил «Аланьяспор» в матче 30-го тура чемпионата Турции. Это позволило клубу вернуться в лидеры турнирной таблицы, обойдя «Истанбул ББ» на 1 очко. Бывший хавбек «Краснодара» и «Динамо» Вандерсон остался в запасе «Аланьяспора».

В другой игре «Османлыспор», ворота которого защищал экс-голкипер «Динамо» Жидрунас Карчемарскас, разгромил «Генчлербирлиги». В составе последнего 90 минут отыграл бывший форвард «Локомотива» Петар Шкулетич

"Бурсаспор" на выезде разгромил «Карабюкспор». Один из голов провел экс-форвард «Ахмата» Богдан Станку.

Чемпионат Турции

Суперлига

30-й тур "Аланьяспор" — «Галатасарай» — 2:3 (1:2)

Голы: Гомис, 5 (0:1). Цавеллас, 17 — в свои ворота (0:2). Фернандес, 22 (1:2). Акбада, 60 (2:2). Гюмюш, 82 (2:3).

"Генчлербирлиги" — «Османлыспор» — 0:3 (0:1)

Голы: Регаттен, 26 (0:1). Регаттен, 74 (0:2). Гюрлер, 77 (0:3).

"Карабюкспор" — «Бурсаспор» — 1:4 (1:2)

Голы: Баталиа, 35 (0:1). Акин, 45+1 (1:1). Соу, 45+4 — с пенальти (1:2). Ярдымджы, 60 (1:3). Станку, 90+1 — с пенальти (1:4).

Незабитый пенальти: Келеш (К), 45+1.

Удаление: Ибанес (К), 90.

"Трабзонспор" — «Сивасспор» — 0:2 (0:1)

Голы: Арслан, 45+2 (0:1). Коне, 90 (0:2).