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«Галатасарай» вернулся в лидеры чемпионата Турции
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«Галатасарай» вернулся в лидеры чемпионата Турции 

Спорт-Экспресс 38 минут назад
«Галатасарай» победил «Аланьяспор» в матче 30-го тура чемпионата Турции. Это позволило клубу вернуться в лидеры турнирной таблицы, обойдя «Истанбул ББ» на 1 очко. Бывший хавбек «Краснодара» и «Динамо» Вандерсон остался в запасе «Аланьяспора».
В другой игре «Османлыспор», ворота которого защищал экс-голкипер «Динамо» Жидрунас Карчемарскас, разгромил «Генчлербирлиги». В составе последнего 90 минут отыграл бывший форвард «Локомотива» Петар Шкулетич.
"Бурсаспор" на выезде разгромил «Карабюкспор». Один из голов провел экс-форвард «Ахмата» Богдан Станку.
Наконец «Трабзонспор», в составе которого полный матч отыграл Томаш Губочан (экс-"Зенит" и «Динамо») дома уступил «Сивасспору».
Чемпионат Турции
Суперлига
30-й тур  "Аланьяспор" — «Галатасарай» — 2:3 (1:2)
Голы: Гомис, 5 (0:1). Цавеллас, 17 — в свои ворота (0:2). Фернандес, 22 (1:2). Акбада, 60 (2:2). Гюмюш, 82 (2:3).
"Генчлербирлиги" — «Османлыспор» — 0:3 (0:1)
Голы: Регаттен, 26 (0:1). Регаттен, 74 (0:2). Гюрлер, 77 (0:3).
"Карабюкспор" — «Бурсаспор» — 1:4 (1:2)
Голы: Баталиа, 35 (0:1). Акин, 45+1 (1:1). Соу, 45+4 — с пенальти (1:2). Ярдымджы, 60 (1:3). Станку, 90+1 — с пенальти (1:4).
Незабитый пенальти: Келеш (К), 45+1.
Удаление: Ибанес (К), 90.
"Трабзонспор" — «Сивасспор» — 0:2 (0:1)
Голы: Арслан, 45+2 (0:1). Коне, 90 (0:2).
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