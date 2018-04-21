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«Селтик» проиграл «Хайберниану» и упустил шанс оформить сегодня чемпионский титул
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«Селтик» проиграл «Хайберниану» и упустил шанс оформить сегодня чемпионский титул 

Спорт-Экспресс 24 минуты назад
«Селтик» уступил «Хайберниану» в матче 34-го тура чемпионата Шотландии — 1:2. Клуб из Глазго упустил шанс оформить чемпионский титул уже сегодня. Осечкой «Селтика» воспользовался «Абердин», одолевший «Килмарнок» 2:0 и сокративший отставание от лидера до 10 очков за 4 тура до конца сезона.
"Селтик" становился чемпионом шесть последних сезонов подряд. В общей сложности у него 48 титулов, уступает он только «Рейнджерс» (54). У всех остальных клубов за всю историю чемпионата Шотландии набирается только 19 титулов.
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