Нижегородская «Спарта» обыграла «Липецк-Индезит» в матче Высшей лиги А

Первый спаренный матч 21-го тура, состоявшийся 21 апреля, в субботу, во Дворце Спорта «Северная Звезда» в Нижнем Новгороде, завершился со счетом 3:1.

Первая партия была выиграна хозяйками площадки со счетом 25-22. Во втором сете липецкие волейболистки в упорной борьбе взяли реванш 28-26. В третьем и четвертом игровом отрезках снова сильнее оказалась «Спарта», победившая 25-17, 25-14.

Одержав победу, нижегородки с 73 очками, набранными в 41 игре, по-прежнему занимают шестую строчку турнирной таблицы.

22 апреля в 19:00 соперницы встретятся в повторном матче. Игра станет последней домашней для «Спарты» в этом чемпионате.

После этого наш клуб совершит выезд в Воронеж, где 28 и 29 апреля проведет заключительные встречи сезона с местным клубом.

Ранее сообщалось, что нижегородская «Спарта» уступила «ЮЗГУ-Атом» в Высшей лиге «А».