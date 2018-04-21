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Нижегородская «Спарта» обыграла «Липецк-Индезит» в матче Высшей лиги А
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Нижегородская «Спарта» обыграла «Липецк-Индезит» в матче Высшей лиги А 

Newsroom24 22 минуты назад
Фото: Newsroom24
Первый спаренный матч 21-го тура, состоявшийся 21 апреля, в субботу, во Дворце Спорта «Северная Звезда» в Нижнем Новгороде, завершился со счетом 3:1.
Первая партия была выиграна хозяйками площадки со счетом 25-22. Во втором сете липецкие волейболистки в упорной борьбе взяли реванш 28-26. В третьем и четвертом игровом отрезках снова сильнее оказалась «Спарта», победившая 25-17, 25-14.
Одержав победу, нижегородки с 73 очками, набранными в 41 игре, по-прежнему занимают шестую строчку турнирной таблицы.
22 апреля в 19:00 соперницы встретятся в повторном матче. Игра станет последней домашней для «Спарты» в этом чемпионате.
После этого наш клуб совершит выезд в Воронеж, где 28 и 29 апреля проведет заключительные встречи сезона с местным клубом.
Ранее сообщалось, что нижегородская «Спарта» уступила «ЮЗГУ-Атом» в Высшей лиге «А».
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