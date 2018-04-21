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«Сассуоло» — «Фиорентина» — 1:0 (обзор)
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«Сассуоло» — «Фиорентина» — 1:0 (обзор) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляется обзор матча 34-го тура итальянской Серии А между «Сассуоло» и «Фиорентиной».
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