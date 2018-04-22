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Хайнкес рассказал о значимости победы «Баварии» над «Ганновером-96»
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Хайнкес рассказал о значимости победы «Баварии» над «Ганновером-96» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал о значимости победы команды в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги с «Ганновером-96» (3:0). Об этом сообщает «Советский спорт».
"Мы очень довольны. В целом продемонстрировали отличный футбол. Команда находится в отличной форме, независимо от того, кто играет и на какой позиции. Важно, чтобы мы оставались в ритме, не сбавляли оборотов и старались стать лучше", — сказал тренер.
Хайнекс также отметил, что победа перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов против "Реала" имеет большое значение.
"Очень важно победить в чемпионате, когда впереди тебя ждет матч Лиги чемпионов", — отметил он.
Ранее «Бавария» на выезде одержала разгромную победу над «Ганновером-96» со счетом 3:0.
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