Хайнкес рассказал о значимости победы «Баварии» над «Ганновером-96»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал о значимости победы команды в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги с «Ганновером-96» (3:0). Об этом сообщает «Советский спорт».

"Мы очень довольны. В целом продемонстрировали отличный футбол. Команда находится в отличной форме, независимо от того, кто играет и на какой позиции. Важно, чтобы мы оставались в ритме, не сбавляли оборотов и старались стать лучше", — сказал тренер.

Хайнекс также отметил, что победа перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов против "Реала" имеет большое значение.

"Очень важно победить в чемпионате, когда впереди тебя ждет матч Лиги чемпионов", — отметил он.

Ранее «Бавария» на выезде одержала разгромную победу над «Ганновером-96» со счетом 3:0.