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Наталия Гончарова: Каждая победа индивидуальная
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Наталия Гончарова: Каждая победа индивидуальная 

Советский спорт 58 минут назад
Фото: SovSport.Ru
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«Золото чемпионата России никогда не войдет в привычку. Побеждать всегда приятно, мы радуемся каждой победе! Каждая победа индивидуальная, особенная. Сегодняшняя победа была очень крутой, пять партий. Самое лучшее, что может быть в финальном матче чемпионата России. Вообще, сегодня мы могли уложиться и в три партии, но как получилось. Все забудут про эти пять партий. Главное, что мы чемпионы!» — приводит РИА «Новости» слова Гончаровой.
В субботу в Москве столичное «Динамо» победило казанское «Динамо» со счетом 3-2 в третьем матче финальной серии и стало чемпионом России. Общий счет в серии до трех побед — 3-0.
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