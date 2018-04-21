Волейболистка Яна Щербань — о победе в чемпионате России

Лучший игрок решающего матча сезона — о спокойствии тренера, традиции забивать победные мячи, неудачах в других турнирах и отдыхе.

Московское «Динамо» третий год подряд становится чемпионом России среди женских команд. В этот раз для победы над соперницами из Казани им хватило трёх матчей. В решающей игре на домашней площадке москвички одержали волевую победу в трёх партиях. Одной из героинь матча стала Яна Щербань , великолепно сыгравшая в пятом сете и заработавшая пятое очко. После матча с ней пообщался корреспондент «Чемпионата».

— Яна, поздравляю с победой и яркой игрой. У вас было сегодня предчувствие, что всё закончится в трёх матчах? — Конечно, мы этого хотели, хотя понимали, что будет нелегко. Все три матча с казанским «Динамо» получились очень тяжёлыми. Мы чувствовали, что намного их сильнее, но психологически не могли это показать. Я счастлива, что мы преодолели волнение и напряжение и смогли показать всё, на то способны.

— По матчам регулярного чемпионата я бы не сказал, что вы намного сильнее. Это так повлияла на соперниц потеря Элицы Василевой или ваша игра стала лучше к концу сезона? — По ходу регулярного чемпионата мы потерпели несколько обидных поражений, но у нас подобраны очень хорошие игроки. Главной проблемой долгое время было то, что мы долго не могли выполнить требования тренера. То, что мы делали на тренировках, не могли перенести в игру. По ходу матчей возникало какое-то непонимание. Но в конце сезона мы смогли проявить свои лучшие качества и показать то, что мы можем и умеем.

— Зоран Терзич сегодня был удивительно спокоен на протяжении всего матча. Вам передавалась уверенность от такого его спокойствия? — Он всегда очень разный. Иногда эмоционален, а иногда очень спокоен. Видимо, сейчас он хотел своим спокойствием снять наше волнение и напряжение. Как видите, он всё сделал правильно.

— После двух проигранных сетов были сомнения, что Казань поймала свою игру, и вы можете упустить победу? — Весь матч были такие сомнения, потому что игра была как качели. Всё время шла борьба нервов. Не было никакой уверенности, что мы выиграем или проиграем. Не могу сказать, что до последних розыгрышей мы были уверены на сто процентов.

— Показалось, что соперниц сломило то, что у вас сильно сыграла вся команда, а не только лидер Наталья Гончарова ? — Наташа всегда наша палочка-выручалочка. Она забивает самые сложные мячи в самые ответственные моменты, но выиграть в одиночку такой матч, без блока, приёма и подстраховки не под силу никому. С этим сегодня справились абсолютно все девчонки, хотя поначалу нас сковывало давление. После четвёртой партии мы преобразились и пошла совсем другая игра, отражением которой стал счёт на табло.

— Как оцените свою игру в сегодняшнем матче? — В первые партии было очень тяжело психологически. После того, как проиграли третий сет, поняла, что терять нечего, и раскрепостилась.

— Лёгкая победа в четвёртой партии не расслабила перед тай-брейком? — Мы стараемся не думать о сопернике, а думаем только о нашей игре. Когда мы сильны, неважно, какой у нас соперник и как он играет на другой стороне площадки.

— Что почувствовали, когда принесли команде решающее очко всего чемпионата? — То же, что и в прошлом году в Казани. Матч закончился точно также — я забила последний мяч, что меня очень обрадовало.

— Отличная концовка сезона скрасила огорчения от неудачи в Лиге чемпионов? — В Лиге чемпионов мы не достигли той цели, которая была нам по силам. Досадно упустили и финал Кубка России, но хорошо, что вышли из этой ямы и удачно завершили сезон. Насколько он получился успешным в целом судить нашему руководству и болельщикам. Но в следующем сезоне, думаю, мы сможем завоевать намного больше титулов.

— Сколько планируете отдыхать перед возвращением в сборную России? — В этом году меня не вызывают в сборную на Лигу Наций, поэтому у меня будет полноценная возможность для отдыха. Надеюсь, что проведу его с пользой и с новыми силами вернусь в клуб, и, если вызовут, в сборную.