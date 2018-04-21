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«Балтика» сыграла вничью с «Химками»
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«Балтика» сыграла вничью с «Химками» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Балтика» и «Химки» сыграли вничью в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Калининграде на одноименном стадионе и завершилась со счётом 0:0.
Хозяева поля набрали 57 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. В активе у подмосковной команды 40 баллов, она располагается на 11-й позиции.
В следующем туре Футбольной национальной лиги «Балтика» 28 апреля сыграет в гостях с «Волгарём». «Химки» в этот же день примут лидера чемпионата — «Енисей».
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