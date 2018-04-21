«Балтика» сыграла вничью с «Химками»

«Балтика» и «Химки» сыграли вничью в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Калининграде на одноименном стадионе и завершилась со счётом 0:0.

Хозяева поля набрали 57 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. В активе у подмосковной команды 40 баллов, она располагается на 11-й позиции.

В следующем туре Футбольной национальной лиги «Балтика» 28 апреля сыграет в гостях с «Волгарём». «Химки» в этот же день примут лидера чемпионата — «Енисей».