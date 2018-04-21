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Зоран Терзич: «Я давно мечтал о победе в чемпионате России»
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Зоран Терзич: «Я давно мечтал о победе в чемпионате России» 

Спорт-Экспресс 38 минут назад
Главный тренер женской команды московского «Динамо» Зоран Терзич сказал, что победа в чемпионате России была его давней мечтой. Столичный клуб завоевал титул в сезоне-2017/18, победив в финале казанское «Динамо» (3:2 в сегодняшнем матче, 3-0 в серии).
— Когда я поднял над собой кубок чемпиона России и поцеловал его, я понял, что сбылась моя мечта. Я давно мечтал об этом трофее. Увы, когда я работал в Омске, было нереально победить в чемпионате России и обойти Казань с Москвой. Но вот наконец моя мечта стала явью, мы стали чемпионами России. Я очень счастлив! — цитирует «Р-Спорт» Терзича. — Наше «Динамо» — лучшая команда страны на данный момент, и мы показали это на площадке. Главное, нам нужно было играть против Казани расслабленно, не скованно. Когда нам это удавалось, у нас все получалось.
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