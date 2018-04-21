«Милан» потерпел поражение от «Беневенто» в матче чемпионата Италии по футболу

В матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на своём поле потерпел поражение от «Беневенто» со счётом 0:1.

Забитым мячом в составе победителей отметился нападающий Петро Йемелло, отличившийся на 29-й минуте.

Встречу футболисты «Милана» заканчивали в большинстве — на 80-й минуте с поля был удалён игрок «Беневенто» Чейк Диабате, получивший две жёлтые карточки.

Набрав 54 очка, «Милан» занимает шестую строчку турнирной таблицы итальянского чемпионата. «Беневенто» с 17 баллами в активе идёт на последнем, 20-м месте.

Ранее сообщалось, что «Милан» сыграл вничью с «Наполи» в матче чемпионата Италии по футболу.