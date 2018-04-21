Ирина Фетисова: Побеждать в чемпионате России из года в год очень приятно

Юрий Маричев : Москвички в финале показали лучшее, на что способны «Побеждать в чемпионате России из года в год очень приятно. Хочется, чтобы так продолжалось всегда! Ощущения ни в коем случае не притупляются, побеждать всегда приятно. Мы физически сильнее казанского «Динамо», поэтому нам удалось переломить ход игры и выиграть сегодня золото чемпионата России», — приводит РИА «Новости» слова Фетисовой В субботу в Москве столичное «Динамо» победило казанское «Динамо» со счетом 3-2 в третьем матче финальной серии и стало чемпионом России. Общий счет в серии до трех побед — 3-0.