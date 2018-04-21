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Вера Ветрова: «Динамо» не устало от побед!"
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Вера Ветрова: «Динамо» не устало от побед!" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Волейболистка московского «Динамо» Вера Ветрова подчеркнула, что команда сделала многое для того, чтобы победить в чемпионате России. Столичный клуб завоевал титул третий год подряд, победив в финале казанское «Динамо» (3:2 в сегодняшнем матче, 3-0 в серии).
— Знаете, побед никогда не бывает много. Мы не устали от побед, мы очень рады этому золоту! Мы очень много работали для этой победы. Все три финальных матча с казанским «Динамо» были очень сложные. У нас были спады сегодня, но я рада, что мы в четвертой и пятой партиях показали свой максимум, — цитирует «Р-Спорт» Ветрову. — И то, что мы так хорошо выглядели в концовке сегодняшнего матча, это заслуга нашей физической подготовки. Мы очень хорошо себя чувствовали, и было видно, что Казань уже на физическом спаде играет. А у нас открылось второе дыхание, спасибо нашему тренеру по физподготовке!
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