Волейболистки московского и казанского «Динамо» получат отдых перед играми сборной РФ

В предварительную заявку женской сборной России на Лигу наций вошли 26 игроков, из которых шестеро в текущем сезоне представляли казанское «Динамо» и четверо — московское. Ранее Наталия Гончарова сообщила, что пропустит стартовый игровой уик-энд Лиги наций в Екатеринбурге, который стартует 15 мая, так как тренерский штаб сборной предоставил ей отдых.

"1 мая мы собираемся в Новогорске, 12 мая переезжаем в Екатеринбург, а затем играем в Лиге наций. Посмотрим, в каком состоянии будут игроки. Самое главное, чтобы они восстановились после чемпионата России и были здоровы. Вся подготовка будет зависеть от физических кондиций игроков. Некоторым игрокам московского и казанского «Динамо» частично дадим отдых. Кто-то не очень хорошо чувствует себя", — сказал Панков.

Московское «Динамо» в субботу победило казанское «Динамо» в финальной серии и в третий раз подряд выиграло чемпионат России.