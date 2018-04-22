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Волейболистки московского и казанского «Динамо» получат отдых перед играми сборной РФ
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Волейболистки московского и казанского «Динамо» получат отдых перед играми сборной РФ 

Р-Спорт 1 час назад
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Несколько волейболисток московского и казанского «Динамо», которые должны быть вызваны в сборную России для подготовки к выступлению в Лиге наций, получат отдых, сообщил РИА Новости главный тренер национальной команды Вадим Панков.
В предварительную заявку женской сборной России на Лигу наций вошли 26 игроков, из которых шестеро в текущем сезоне представляли казанское «Динамо» и четверо — московское. Ранее Наталия Гончарова сообщила, что пропустит стартовый игровой уик-энд Лиги наций в Екатеринбурге, который стартует 15 мая, так как тренерский штаб сборной предоставил ей отдых.
"1 мая мы собираемся в Новогорске, 12 мая переезжаем в Екатеринбург, а затем играем в Лиге наций. Посмотрим, в каком состоянии будут игроки. Самое главное, чтобы они восстановились после чемпионата России и были здоровы. Вся подготовка будет зависеть от физических кондиций игроков. Некоторым игрокам московского и казанского «Динамо» частично дадим отдых. Кто-то не очень хорошо чувствует себя", — сказал Панков.
Московское «Динамо» в субботу победило казанское «Динамо» в финальной серии и в третий раз подряд выиграло чемпионат России.
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