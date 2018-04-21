Гончарова пропустит этап Лиги наций в Екатеринбурге

Женская сборная России начнет выступление в Лиге наций 15 мая в Екатеринбурге.

«Мне разрешили отдохнуть, восстановиться, подлечиться. А дальше я приеду в сборную России и буду воевать за нашу страну. В Екатеринбург на первый этап Лиги наций я не поеду. Проведя такой сезон, очень сложно сразу без отдыха поехать в сборную. Поэтому я попросила, чтобы мне дали небольшой отдых. А чемпионство я планирую отметить сегодня со своей любимой командой», — приводит РИА «Новости» слова Гончаровой.

В субботу московское «Динамо» в третий раз кряду и в шестой раз в своей истории выиграло чемпионат России.