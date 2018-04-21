Ещё
Гончарова пропустит этап Лиги наций в Екатеринбурге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гончарова пропустит этап Лиги наций в Екатеринбурге 

Советский спорт 1 час назад
Наталия Гончарова: Каждая победа индивидуальная
Женская сборная России начнет выступление в Лиге наций 15 мая в Екатеринбурге.
«Мне разрешили отдохнуть, восстановиться, подлечиться. А дальше я приеду в сборную России и буду воевать за нашу страну. В Екатеринбург на первый этап Лиги наций я не поеду. Проведя такой сезон, очень сложно сразу без отдыха поехать в сборную. Поэтому я попросила, чтобы мне дали небольшой отдых. А чемпионство я планирую отметить сегодня со своей любимой командой», — приводит РИА «Новости» слова Гончаровой.
В субботу московское «Динамо» в третий раз кряду и в шестой раз в своей истории выиграло чемпионат России.
Советский спорт: последние новости
Ирина Фетисова: Побеждать в чемпионате России из года в год очень приятно «Рома» разгромила СПАЛ Юпп Хайнкес: Важно, чтобы «Бавария» не сбавляла обороты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение91
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП209
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»3
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем26
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение