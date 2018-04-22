«Севилья» впервые пропустила 5 голов в 6 матчах сезона. Серия началась в Москве

На 69-й минуте финального матча Кубка Испании между «Севильей» и «Барселоной» счет стал 0:5. Таким образом, «Севилья» впервые в своей истории пропустила пять голов в шести матчах сезона.

Любопытно, что антирекордная серия началась в Москве, когда «Севилья» проиграла ”Спартаку” со счетом 1:5.