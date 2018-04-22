«Севилья» впервые пропустила 5 голов в 6 матчах сезона. Серия началась в Москве 

На 69-й минуте финального матча Кубка Испании между «Севильей» и «Барселоной» счет стал 0:5. Таким образом, «Севилья» впервые в своей истории пропустила пять голов в шести матчах сезона.
Любопытно, что антирекордная серия началась в Москве, когда «Севилья» проиграла ”Спартаку” со счетом 1:5.
17 октября 2017 года. 3-й тур группового этапа Лиги чемпионов. «Спартак» — «Севилья» — 5:1.9 декабря 2017 года. 15-й тур Ла Лиги. «Реал» — «Севилья» — 5:0.6 января 2018 года. 18-й тур Ла Лиги. «Севилья» — «Бетис» — 3:5.3 февраля 2018 года. 22-й тур Ла Лиги. «Эйбар» — «Севилья» — 5:1.25 февраля 2018 года. 25-й тур Ла Лиги. «Севилья» — «Атлетико» — 2:5.21 апреля 2018 года. Финал Кубка Испании. «Севилья» — «Барселона» — 0:5.