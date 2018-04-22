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Тренер «Тюмени» Маминов рассказал о победе над «Сибирью в матче ФНЛ
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Тренер «Тюмени» Маминов рассказал о победе над «Сибирью в матче ФНЛ 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Тюмени» Владимир Маминов рассказал о победе над «Сибирью со счетом 2:0 в матче 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает „Советский спорт“.
»Хочу поблагодарить ребят и поздравить их с первой выездной победой. Благодарю и поздравляю так же болельщиков, которые приехали нас поддержать.
Все запланированное выполнялось четко. Рад, что довели матч до победы", — цитирует Маминова официальный сайт «Сибири».
Ранее красноярский «Енисей» обыграл «Томь» в матче чемпионата ФНЛ со счетом 3:2.
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