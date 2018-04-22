Тренер «Зенита-2» Зырянов рассказал о поражении от «Крыльев Советов» 

Главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» в матче 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает «Советский спорт».
"Могли и не проиграть в этой встрече. Мы показали хороший футбол, более качественный, чем был в предыдущих играх.
Если болельщики и журналисты — то есть незаинтересованные лица — говорят, что прогресс виден, значит так и есть", — приводит слова Зырянова официальный сайт "Зенита".
Ранее главный тренер «Тюмени» Владимир Маминов рассказал о победе над «Сибирью» со счетом 2:0 в матче 34-го тура первенства ФНЛ.