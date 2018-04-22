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Черевченко: «Химки» отобрали минут 15 игры, лежа на поле»
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Черевченко: «Химки» отобрали минут 15 игры, лежа на поле» 

SPORT24.ru 26 минут назад
Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал ничью с «Химками» (0:0) в матче 34-го тура ФНЛ.
«Сегодня мы потеряли 2 очка. Созданных моментов хватило бы на три игры. Изначально было ясно, что «Химки» построят игру на контратаках. Но если такие моменты не реализовывать… Все расстроены, но поздно. Осталось четыре тура, на кону 12 очков.
Игра была жесткая, мужская. Но если при каждом стыке лежать на поле… «Химки» сегодня минут 15 игры отобрали и у себя, и у зрителей», — цитирует Черевченко официальный сайт ФНЛ.
Стоит отметить, что и максимальная аудитория для Калининграда с 1997 года.
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