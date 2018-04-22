Прогноз на матч Арсенал — Зенит: ждать ли много голов в Туле

«Арсенал» Тула — "Зенит" . Прогноз на матч 27-го тура российской Премьер-лиги (22.04.2018, 14:00 мск).

В одном из центральных матчей очередного тура в РФПЛ тульский «Арсенал» дома сыграет с петербургским «Зенитом». Туляки стали одним из главных открытий весенней части сезона, но жаль, что они потеряли шансы на попадание в Лигу Европы на следующий сезон с вылетом "Спартака" из Кубка России. Питерцы же продолжают сражаться за зону Лиги чемпионов. Также перед поединком имеются ещё две большие интриги: как сумеет проявить себя в матче против своей команды арендованный «оружейниками» Артём Дзюба , и как покажет себя наставник туляков Миодраг Божович , являющийся одним из претендентов на пост главного тренера «Зенита» в следующем сезоне. Букмекеры перед этим матчем считают фаворитом встречи питерцев, оценивая их победу коэффициентом 1.77.

Команда

"Зенит"

37:17 "Арсенал"

28:31 "Арсенал" Тула

Очень жаль, что плотная борьба за шестое место в Премьер-лиге теперь не имеет награды для победителя, так как московский «Спартак» вылетел из Кубка России, из-за чего из РФПЛ в Лигу Европы попадут только команды, занявшие 4 и 5 места, а туда тулякам добраться нереально. «Арсенал» здорово выступал в первых весенних матчах сезона — туляки в трёх турах набрали 7 очков, окончательно отдалившись от зоны аутсайдеров на безопасное расстояние. Но в последние 3 недели команда Миодрага Божовича немного сбавила в активности. Из-за этого «оружейники» проиграли в гостях «Динамо» (1:2), но затем дома смогли обыграть «Уфу» (2:1). В прошлом же туре «Арсенал» выдал свой худший матч в этом календарном году, проиграв на выезде «Краснодару» (0:3).

Не сыграют: Гиа Григалава и Александру Бурчану (травмированы).

"Зенит"

У «Зенита» очень сложная концовка сезона, и команде Роберто Манчини будет чрезвычайно сложно решить свою главную задачу — попасть в зону Лиги чемпионов. После матча в Туле «сине-бело-голубые» проведут домашний матч с ЦСКА, а затем на выезде сыграют с «Локомотивом». И ведь терять очки ни в коем случае нельзя, так как конкуренты дремать не будут. После домашнего поражения двухнедельной давности от «Краснодара» (1:2), зенитовцы сумели выиграть два матча подряд, обыграв дома «Анжи» (1:0) и «Динамо» (2:1). Сложно сказать, что эти матчи вернули футболистам «Зенита» уверенность в своих силах, но настроение всё-таки уже позитивное. В минувшую среду победу питерцам над «Динамо» на последних секундах встречи принёс точный удар 17-летнего защитника Ильи Скороботова, который отличился после подачи углового.

Где смотреть матч

На телеканалах «Матч ТВ» (13:55 мск) и «Наш футбол» (13:45 мск) будет показываться матч «Арсенал» — «Зенит» в прямом эфире. В текстовом формате все события матча будут описываться в трансляции на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Арсенал" дважды обыгрывал ранее «Зенит», но проигрывал при этом 4 раза. Вничью эти команды раньше не играли. Хотя основное время кубкового матча в 2014-м году закончилось 2:2, но в дополнительных таймах туляки тогда вырвали победу. До нынешнего сезона «Зенит» имет 3-матчевую победную серию над «Арсеналом», причём всякий раз выигрывая всухую — 1:0, 5:0, 2:0. Но в нынешнем сезоне «оружейники» смогли победить в Санкт-Петербурге 1:0, благодаря голу Кангва на 73-й минуте матча.

Интересные факты

В последних восьми домашних матчах чемпионата «Арсенал» проиграл лишь однажды (+5=2-1, 8:4);

В последних четырёх матчах «Арсенала» забивалось не менее трёх голов;

"Арсенал" является одной из самых бескомпромиссных команд чемпионата — 5 ничьих;

"Арсенал" бо́льшую часть своих голов в чемпионате забивает в первых таймах;

"Зенит" разгромно выиграл у «Арсенала» оба предыдущих матча в Туле (4:0, 5:0);

"Зенит", наряду с «Локомотивом», имеет лучшую оборону в чемпионате — 17 пропущенных голов;

"Зенит" выиграл лишь 1 из последних семи выездных матчей в чемпионате (+1=5-1, 5:6).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"