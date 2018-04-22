Монтелла: «Барселона» была лучше «Севильи» в финале Кубка Испании

Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла после финального матча Кубка Испании по футболу с «Барселоной» заявил, что соперник был лучше его команды, и это нужно принять.

"Севилья" в субботу в финале Кубка Испании проиграла «Барселоне» со счетом 0:5.

"Барселона" выглядела очень грозно, когда они играют так, очень сложно с ними бороться. Мы не в лучшей форме. «Барселона» была лучше, и мы должны это принять. Между двумя командами есть большая разница, но они также сыграли с большим преимуществом. Теперь мы должны хорошо закончить сезон и попасть в Лигу Европы", — цитирует Монтеллу Football Espana.