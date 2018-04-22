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Монтелла: «Барселона» была лучше «Севильи» в финале Кубка Испании
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Монтелла: «Барселона» была лучше «Севильи» в финале Кубка Испании 

Р-Спорт 39 минут назад
Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла после финального матча Кубка Испании по футболу с «Барселоной» заявил, что соперник был лучше его команды, и это нужно принять.
"Севилья" в субботу в финале Кубка Испании проиграла «Барселоне» со счетом 0:5.
"Барселона" выглядела очень грозно, когда они играют так, очень сложно с ними бороться. Мы не в лучшей форме. «Барселона» была лучше, и мы должны это принять. Между двумя командами есть большая разница, но они также сыграли с большим преимуществом. Теперь мы должны хорошо закончить сезон и попасть в Лигу Европы", — цитирует Монтеллу Football Espana.
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