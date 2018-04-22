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Монтелла назвал игроков «Барселоны» инопланетянами
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Монтелла назвал игроков «Барселоны» инопланетянами 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла прокомментировал поражение своей команды от «Барселоны» в финале Кубка Испании со счетом 0:5.
"Барселона" превзошла нас во всех аспектах игры. У них большой опыт игры в финалах. К тому же они имеют в своем распоряжении нескольких инопланетян, которые провели блестящий матч. Иньеста был великолепен. Он играл так, будто ему 25 лет.
Мы же слишком опасались соперника. Мы пытались переломить ход игры после первого гола и у нас были моменты, но «Барселона» все равно контролировала матч. Я извиняюсь перед нашими болельщиками. Мы будем бороться дальше в чемпионате Испании, чтобы попасть в Лигу Европы", — приводит слова Монтеллы L’Equipe.
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