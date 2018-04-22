Прогноз на матч Локомотив — Уфа: команда Сёмина не допустит ещё одной осечки

«Локомотив» — «Уфа». Прогноз на матч 27-го тура российской Премьер-лиги (22.04.2018, 19:00 мск).

Московский «Локомотив» находится всего в нескольких шагах от чемпионского титула, но заранее поздравлять «железнодорожников» точно не стоит. Да, у них имеет 6-очковый отрыв от "Спартака" за 4 тура до финиша, но календарь у команды Сёмина в концовке сезона очень сложный. Тем не менее москвичам вполне по силам в домашнем матче обыграть «Уфу», которая может бороться только за 6-е место в чемпионате, которое никаких дивидендов башкирцам не принесёт, так что особых турнирных амбиций команда Семака по правде не имеет. Поэтому у букмекеров «Локомотив» сегодня является фаворитом — его победа оценивается коэффициентом 1.62.

Команда

"Локомотив"

40:17 "Уфа"

28:30 "Локомотив"

"Локомотив" не становился чемпионом России с 2004-го года, и не привыкшей выигрывать трофеи команде сложно делать последние шаги к своему триумфу. После двухнедельной паузы в клубном футболе «железнодорожники» сенсационно проиграли в родных стенах одному из аутсайдеров «Амкару» (1:2). Затем, что правда, команда Юрия Сёмина заслуженно обыграла дома «Ростов» (1:0) и на выезде крупно обыграла «Динамо» (4:0). Но вот в минувшую среду «Локо» не сумел в родных стенах дожать неважно выступающий этой весной «Ахмат» (0:0). У команды Сёмина всё ещё имеется 6-очковый отрыв от «Спартака», но если она не выиграет этот матч, то будут большие проблемы, ведь в последних трёх турах «железнодорожников» ждут сложнейшие матчи с «Краснодаром», "Зенитом" и «Арсеналом».

"Уфа"

"Уфа" свой сложный отрезок сезона проводит тяжеловато. Команда Сергея Семака в первых трёх весенних матчах набрала 7 очков, сумев даже в гостях обыграть «Краснодар» (1:0). Но вот в апреле пошли неудачи. Начались они с домашнего поражения от «Зенита» (1:2), а продолжились проигрышем на выезде «Арсеналу» (1:2). В прошлом туре уфимцы здорово бились на своём поле с ЦСКА (1:1), ведя до 78-й минуты, но всё-таки упустили победу. Посреди недели из Кубка России вылетел «Спартак», который поставил крест на еврокубковых амбициях «Уфы» — теперь 6-е место не даёт путёвку в Лигу Европы, а до пятой строчки добраться нереально.

Где смотреть матч

В 18:45 по московскому времени телеканал «Наш футбол» начнёт прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Уфа». Также все события матча будут подробно описываться в текстовой трансляции на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Локомотив" имеет лишь небольшое преимущество над «Уфой» по статистике личных встреч: +5=1-3, разница мячей — 8:3. Причём если брать только Премьер-лигу, то здесь у команд равенство — по три победы при одной ничьей. В нынешнем сезоне матч первого круга уфимцы выиграли на своём поле, обыграв «железнодорожников» с минимальным счётом 1:0, благодаря голу Игбуна на 76-й минуте матча.

Интересные факты

"Локомотив", наряду с «Зенитом», обладает лучшей обороной чемпионата — 17 пропущенных голов;

"Локомотив" является одной из самых бескомпромиссных команд чемпионата — 5 ничьих;

"Локомотив" не пропускал в пяти из шести весенних матчей чемпионата (+3=2-1, 8:2);

"Локомотив" имеет 7-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах чемпионата (+4=3-0, 9:2), не считая матча с «Амкаром», который был номинально выездным;

Во всех девяти очных матчах «Локомотива» с «Уфой» проходила ставка «Хотя бы одна не забьёт» (+5=1-3, 8:3);

"Уфа" имеет 3-матчевую безвыигрышную серию (+0=1-2, 3:5);

"Уфа" забивала в каждом из шести матчей в этом календарном году (+2=2-2, 8:8);

Более 78% своих голов в чемпионате «Уфа» забивает во вторых таймах.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"