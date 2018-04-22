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БК «Самары» вырвал победу у «Новосибирска» в первом матче полуфинала плей-офф суперлиги
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БК «Самары» вырвал победу у «Новосибирска» в первом матче полуфинала плей-офф суперлиги 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Со счетом 81:73 окончилась непростая домашняя встреча волжан с сибиряками. В серии до трех побед «Самара» повела — 1:0.
21 апреля на паркете «МТЛ Арены» состоялся первый матч полуфинальной серии чемпионата баскетбольной суперлиги. Самарцы долго не могли разыграться, им удалось взять инициативу в свои руки и выйти вперёд лишь к концу стартового периода — на табло загорелось 22:20. Ощутимый перевес в счете произошёл к большому перерыву, когда хозяева паркета повели 50:33. Но преимущество надолго сохранить не удалось — сибиряки пошли в атаку и быстро сократили отставание до 10 очков, а за пять минут до завершения основного времени на табло появился тревожный счёт 68:63. К концу игры самарцы напряглись и вырвали победу у новосибирских баскетболистов со счётом 81:73. Самыми результативными игроками «Самары» на этот раз стали Максим Числов, принёсший команде 17 очков, и Алексей Голяхов, заработавший 15 баллов. Второй матч команды проведут уже завтра, 23 апреля. Он снова пройдёт в «МТЛ Арене» и начнётся в 20:00.
Фото: БК «Самара»
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