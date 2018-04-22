«Адамант-1» со скипом Стукальским выиграл мужской чемпионат России по кёрлингу

Команда «Адамант-1» из Санкт-Петербурга со скипом Алексеем Стукальским уверенно победила команду «Адамант-2» со скипом Алексеем Целоусовым счётом 9:3 в финале мужского чемпионата России по кёрлингу в Сочи.

В матче за третье место первая команда Московской области со скипом Алексеем Ерёминым оказалась сильнее соперников из Краснодарского края со скипом Артуром Али — 7:3.

Кёрлинг. Мужчины. Чемпионат России. Сочи Итоговое положение

1. «Адамант-1» (Санкт-Петербург). 2. «Адамант-2» (Санкт-Петербург). 3. Московская область-1.