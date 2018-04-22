Премьер-лига. Дзюба против «Зенита». «Краснодар» без Смолова

Матчи 27-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге с участием лидеров дают обильную пищу для прогнозов. Эксперты оценивают шансы «Краснодара» против ЦСКА, хотя у южан не сыграет Федор Смолов . А вот Артем Дзюба , напротив, вполне может выйти за «Арсенал» против своего "Зенита"

"Очень интересная будет игра ЦСКА — «Краснодар», — считает экс-футболист "Спартака" Максим Калиниченко . — Две играющие, атакующие команды, с разными несколько философиями, но с приблизительно похожим рисунком игры. Очень интересны команды в атаке и не очень в обороне. С разной степенью понимая ее".

"После смены тренера, немного вздохнул «Краснодар». Не знаю, связано ли это именно со сменой тренера — цитирует специалиста сайт «Рейтинг Букмекеров». — У ЦСКА, в принципе, с атакующими командами непростые взаимоотношения. «Краснодар» — та команда, которая с ЦСКА играет достаточно успешно. Я думаю, что ЦСКА будет очень тяжело. Атака у «Краснодара» очень серьезная. Даже без Смолова. И я думаю, что «Краснодар» в состоянии выиграть".

Говоря о матче «Арсенал» — «Зенит», Калиническо замечает: «Явный фаворит „Зенит“, но Тула непростая, она играет в интересный футбол. „Арсенал“, как мне кажется, в состоянии попортить нервы любой команде премьер-лиги. „Зенит“ — не исключение. Особенно тот „Зенит“, который мы наблюдаем. Он нестабильный, ищущий коллектив. В этой игре Тула в состоянии забить в домашнем матче. И „Зениту“, и вообще любой команде».

"Вспоминается матч этих команд, когда «Зенит» возглавлял Луческу, — рассуждает бывший игрок национальной сборной Евгений Ловчев . — Тогда «сине-бело-голубые» разгромили «Арсенал», и после матча тренер «пушкарей» Павлов сказал, что его команде преподнесли мастер-класс. Я думаю, что в этот раз такого не случится".

"Зенит", раздираемый внутренними передрягами, так и не нашел свою игру. Команда мощно усилилась перед началом сезона. Взяли футболистов из одной страны, некоторые из них даже в сборной играют, но нужного эффекта эти трансферы так и не произвели. Что касается «Арсенала», то команда играет сейчас очень легко. Плюс будет играть Дзюба, который будет невероятно мотивирован в этом поединке", — считает эксперт.

О матче «Локомотив» — «Уфа» Ловчев говорит немного: «В последнем своем матче железнодорожники имели много возможностей, но забить так и не смогли. Мне думается, что второй раз подряд такого не случится, тем более на своем поле. Москвичи понимают, что в случае победы сделают огромный шаг к чемпионству. Много голов, конечно, не будет, поскольку „Уфа“ довольно прилично играет в обороне. Да и „Локо“ редко когда выдает яркие голевые матчи».

А вот бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что в этой игре «напрашивается ничейный результат»: «Поставлю на то, что „Уфа“ не проиграет. „Уфа“ хорошо смотрелась с ЦСКА, сегодня эта команда — не мальчики для битья. И их тренер Сергей Семак , оказывается, в Европе входит в десятку самых перспективных. У „Локомотива“ шесть очков разница перед „Спартаком“, нужно сохранять, потому что команде играть еще с „Краснодаром“ и „Зенитом“. Так что имеющийся запас — это не гарантия для „красно-зеленых“.

Что касается понедельничного матча „Спартак“ — „Ахмат“, то тут Бышовец говорит: „Не думаю, что „Спартак“ сейчас в порядке. У команды есть некоторые проблемы: управляет ли вообще кто-то командой? Есть ли у тренера рычаги управления? Похоже, что нет. Что касается „Ахмата“, то матч с „Локомотивом“ показал, что смена тренера пошла на пользу, и Игорь Ледяхов оказался более прагматичным тренером, больше думающим о результате, чем о желании удивить. Ледяхов подошел к проблеме результата более рационально. Потому что в конце концов тренера „освобождают“ не по качеству игры, а по результату“.

»И, кстати, зачем «Спартаку» выигрывать у «Ахмата»? — задается вопросом Бышовец. — По-моему, борьба в чемпионате уже завершилась. Хотя есть еще Лига чемпионов, ради нее только. Хотя зачем выходить в евротурнир, если там с позором вылетать от «Атлетика»? Все же думаю, москвичи добьются победы (все-таки атака неплохая), но она не будет крупной по счету".