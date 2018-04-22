Тренеры сборной РФ по волейболу просмотрят одного из лидеров Старцеву, у нее проблемы с коленом

Главный тренер сборной России по волейболу Вадим Панков рассказал о проблемах со здоровьем одного из лидеров команды Евгении Старцевой . Волейболистка казанского «Динамо» вошла в предварительную заявку сборной России на Лигу наций.

«Старцева сейчас будет просматриваться. У нее побаливает колено. Посмотрим, какие именно проблемы у нее с коленом. Старцева — это основа сборной России, наша надежда. Желаю ей и всем остальным игрокам здоровья, чтобы все восстановились и приступили к работе в национальной команде», — сказал Панков.

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