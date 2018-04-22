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Передня: надеюсь на атакующую игру с «Динамо», постараемся хлопнуть дверью
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Передня: надеюсь на атакующую игру с «Динамо», постараемся хлопнуть дверью 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Передня поделился ожиданиями от матча 27-го тура РФПЛ с московским «Динамо».
«Все ребята сами понимают, что каждая игра у нас как кубковая. По тем матчам, в которых я руководил командой, претензий по самоотдаче не было, но нас подводят индивидуальные ошибки. Надеюсь, сегодня получится хорошая игра. Может быть, более атакующая, чем была в Ростове. Постараемся хлопнуть дверью.
Мы с ребятами сходили на фильм «Тренер». Думаю, многие команды тоже ходили. Посмотрели, немного сбросили груз, пообщались с болельщиками в неформальной обстановке. Ребята всё понимают, их настраивать не нужно. Сюрпризы для соперника подготовили. Но, повторюсь, основное — это повышенное внимание к быстрым атакам», — сказал Передня в эфире телеканала «Наш футбол».
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