Передня: надеюсь на атакующую игру с «Динамо», постараемся хлопнуть дверью

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Передня поделился ожиданиями от матча 27-го тура РФПЛ с московским «Динамо».

«Все ребята сами понимают, что каждая игра у нас как кубковая. По тем матчам, в которых я руководил командой, претензий по самоотдаче не было, но нас подводят индивидуальные ошибки. Надеюсь, сегодня получится хорошая игра. Может быть, более атакующая, чем была в Ростове. Постараемся хлопнуть дверью.

Мы с ребятами сходили на фильм «Тренер». Думаю, многие команды тоже ходили. Посмотрели, немного сбросили груз, пообщались с болельщиками в неформальной обстановке. Ребята всё понимают, их настраивать не нужно. Сюрпризы для соперника подготовили. Но, повторюсь, основное — это повышенное внимание к быстрым атакам», — сказал Передня в эфире телеканала «Наш футбол».