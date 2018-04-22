Передня: «СКА-Хабаровск» проиграл незаслуженно, не хватило одного точного удара

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Передня подвёл итоги домашнего матча с «Динамо» (0:1) в 27-м туре российской Премьер-Лиги.

«Команда вышла играть агрессивно и хорошо выглядела в атаке. Не хватило опять одного точно удара. Думаю, если бы забили первыми, то довели бы матч до победы. А так при первой же острой атаке «Динамо» забило гол. Считаю, что сегодня мы проиграли незаслуженно. Сейчас задача — восстановить команду. Готовимся к игре с «Уфой», — сказал Передня в эфире телеканала «Наш футбол».