Ещё
Передня: «СКА-Хабаровск» проиграл незаслуженно, не хватило одного точного удара
Далее:
Читайте также:
Ещё

Передня: «СКА-Хабаровск» проиграл незаслуженно, не хватило одного точного удара 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Передня подвёл итоги домашнего матча с «Динамо» (0:1) в 27-м туре российской Премьер-Лиги.
«Команда вышла играть агрессивно и хорошо выглядела в атаке. Не хватило опять одного точно удара. Думаю, если бы забили первыми, то довели бы матч до победы. А так при первой же острой атаке «Динамо» забило гол. Считаю, что сегодня мы проиграли незаслуженно. Сейчас задача — восстановить команду. Готовимся к игре с «Уфой», — сказал Передня в эфире телеканала «Наш футбол».
Чемпионат.com: последние новости
Пары Лямин/Красильников и Стояновский/Величко победили на старте турнира в Китае ЦСКА обыграл «Краснодар» в молодёжном первенстве «Зенит-Казань» — «Зенит СПб»: аналитики назвали фаворита 1-го матча финала ЧР
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулин подхватил болезнь поцелуев6
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Спартак» разгромил «Ахмат»
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП226
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение