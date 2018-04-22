Дмитрий Хохлов: «Недооценки „СКА-Хабаровск“ быть не может»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов перед матчем 27-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровск» отметил, что его команда ждет упорной игры. Специалист также добавил, что недооценки соперника быть не может.

— Ждем упорной игры, — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Хохлов. — Я своим ребятам говорил, что легкой прогулки здесь ни у кого не было, поэтому недооценки соперника быть не может. Разбирали игру армейцев, подметили для себя нюансы. У нас есть обойма игроков, изменения есть по сравнению с прошлой игрой.

Трансляция матча «СКА-Хабаровск» — «Динамо»