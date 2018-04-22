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Дмитрий Хохлов: «Недооценки „СКА-Хабаровск“ быть не может»
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Дмитрий Хохлов: «Недооценки „СКА-Хабаровск“ быть не может» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов перед матчем 27-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровск» отметил, что его команда ждет упорной игры. Специалист также добавил, что недооценки соперника быть не может.
— Ждем упорной игры, — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Хохлов. — Я своим ребятам говорил, что легкой прогулки здесь ни у кого не было, поэтому недооценки соперника быть не может. Разбирали игру армейцев, подметили для себя нюансы. У нас есть обойма игроков, изменения есть по сравнению с прошлой игрой.
Трансляция матча «СКА-Хабаровск» — «Динамо»
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