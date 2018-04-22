Хохлов: следим за играми «СКА-Хабаровска», недооценки соперника быть не может

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от игры со «СКА-Хабаровском» в рамках 27-го тура РФПЛ.

«Мы ждём упорную игру. Ребятам на установке говорил, что лёгкой прогулки здесь, по-моему, ни у кого не было. Естественно, недооценки соперника быть не может. Мы следим за играми хабаровчан, разбирали последние матчи, подметили некоторые нюансы. Всё это уже обговаривали.

У нас есть обойма игроков. Изменения по сравнению с прошлой встречей есть, пусть и незначительные. Рауш будет играть в защите, Черных появится с первых минут на своём фланге. Естественно, будет играть Панченко, как и Рыков, отбывший дисквалификацию», — сказал Хохлов в эфире телеканала «Наш футбол».