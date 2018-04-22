Паван и Умана-Паредес выиграли крупный турнир по пляжному волейболу в Китае

Канадки Сара Паван и Мелисса Умана-Паредес стали победительницами турнира Мирового тура по пляжному волейболу в китайском Сямыне. В финале канадки победили американок Келли Клаэс и Бриттани Хошевар. В матче за третье место австралийки Мариафе Артачо и Таликуа Клэнси взяли верх над бразильянками Агатой Беднарчук и Дудой.

Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «четыре звезды». Сямынь, Китай

Финал С. Паван/М. Умана-Паредес (Канада) — К. Клаэс/Б. Хошевар — 2:0 (21:19, 21:14)

Матч за 3-е место М. Артачо/Т. Клэнси (Австралия) — А. Беднарчук/Дуда — 2:0 (21:18, 21:17).