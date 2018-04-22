«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в белой форме, туляки — в красно-желтой

"Зенит" в своем Твиттере опубликовал фотографии из раздевалки команды перед матчем 27-го тура чемпионата России против «Арсенала». Питерцеы выйдут на гостевую встречу в белой форме, вратарь — в желтой. Туляки игру проведут в красной форме, голкипер — в зеленой. Напомним, что матч «Арсенал» — «Зенит» состоится сегодня в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Сегодня сыграем в форме цвета арктического льда #АрсеналЗенит pic.twitter.com/E6wuaFTPSk — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 22 апреля 2018 г.