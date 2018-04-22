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«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в белой форме, туляки — в красно-желтой
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«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в белой форме, туляки — в красно-желтой 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
"Зенит" в своем Твиттере опубликовал фотографии из раздевалки команды перед матчем 27-го тура чемпионата России против «Арсенала». Питерцеы выйдут на гостевую встречу в белой форме, вратарь — в желтой.
Туляки игру проведут в красной форме, голкипер — в зеленой.
Напомним, что матч «Арсенал» — «Зенит» состоится сегодня в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сегодня сыграем в форме цвета арктического льда #АрсеналЗенит pic.twitter.com/E6wuaFTPSk
— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 22 апреля 2018 г.
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