Андрей Ещенко: Где та команда, которой «Спартак» проиграл 0:7? Дошла до полуфинала Лиги чемпионов

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Спартак» занял третье место на групповом этапе. В Лиге Европы команды вылетела в 1/16 финала.

«А скажите, где сейчас та команда, которой мы проиграли 0:7? Дошла до полуфинала Лиги чемпионов! От нее пострадал и «Манчестер Сити» — в четвертьфинале проиграл с общим счетом по двум играм 1:5. Поэтому могу даже сказать, что мне приятно: мы были в одной группе с таким соперником, как «Ливерпуль», и дома сыграли с ним вничью. А на выезде попытались сыграть в другой футбол и поплатились за это.