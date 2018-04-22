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Андрей Ещенко: Где та команда, которой «Спартак» проиграл 0:7? Дошла до полуфинала Лиги чемпионов
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Андрей Ещенко: Где та команда, которой «Спартак» проиграл 0:7? Дошла до полуфинала Лиги чемпионов 

Советский спорт 31 минуту назад
Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Спартак» занял третье место на групповом этапе. В Лиге Европы команды вылетела в 1/16 финала.
«А скажите, где сейчас та команда, которой мы проиграли 0:7? Дошла до полуфинала Лиги чемпионов! От нее пострадал и «Манчестер Сити» — в четвертьфинале проиграл с общим счетом по двум играм 1:5. Поэтому могу даже сказать, что мне приятно: мы были в одной группе с таким соперником, как «Ливерпуль», и дома сыграли с ним вничью. А на выезде попытались сыграть в другой футбол и поплатились за это.
К тому же из нашей группы вышла «Севилья», которая в четвертьфинале турнира уступила «Баварии». Так что в целом мы выступили неплохо. Только вот две ничьих в Лиге чемпионов с «Марибором» нас не красят. Взяли бы три очка в каждой из этих встреч — прошли бы дальше», — приводит слова Ещенко пресс-служба «Спартака».
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