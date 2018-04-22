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Мэр Киева Кличко перепутал Кубок Лиги чемпионов с Кубком УЕФА
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Мэр Киева Кличко перепутал Кубок Лиги чемпионов с Кубком УЕФА 

SPORT24.ru 30 минут назад
Мэр Киева Виталий Кличко во время представления кубка Лиги чемпионов ошибочно назвал его «кубком УЕФА». Поздравляя жителей столицы Украины с приездом кубка, мэр вновь ошибся. По его словам, в Киев приехал не трофей Лиги чемпионов, а Кубок УЕФА. Об этом сообщает.
Кубок УЕФА вручался европейским командам до 2009 года. Турнир переименовали в Лигу Европы, название трофея тоже поменялось. В Киев приехали кубки мужской и женской Лиги чемпионов, финалы которых примет Киев. 24 мая на стадионе имени Валерия Лобановского состоится финал женской Лиги чемпионов, а 26 мая на НСК Олимпийский — мужской.
Речь Кличко на видео начинается с 51-й секунды.
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