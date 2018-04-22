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Кейн: «Я долго не смогу забыть поражение от „Манчестер Юнайтед“
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Кейн: «Я долго не смогу забыть поражение от „Манчестер Юнайтед“ 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал поражение своей команды от "Манчестер Юнайтед" (1:2) в полуфинале Кубка Англии.
"Наша команда очень разочарована. Это был не наш день. Нам остается лишь продолжать борьбу в Премьер-лиге за место в первой четверке. Я долго не смогу забыть поражение от «Манчестер Юнайтед».
Этот матч был похож на ответный поединок с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги Чемпионов, когда мы уступили со счетом 1:2. Тогда мы тоже имели преимущество, но не сумели победить", — приводит слова Кейна Goal.com.
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